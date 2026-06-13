Blog di informazione e di opinione, su temi religiosi ma non solo.

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Mia opinione era allora (ed è adesso) che l’informazione, in particolare quella vaticana, stia ogni giorno di più perdendo libertà, indipendenza, diversità di voci e notizie. Stilum Curiae vuole, nel suo piccolo, lottare contro questa tendenza all’omologazione e al servilismo verso le istituzioni.
Marco Tosatti

Marco Tosatti

Sono nato a Genova; ho vissuto a Torino, Genova e – ormai da molti anni – a Roma.

Ho sempre voluto fare il giornalista, mi hanno convinto sin da piccolo che si trattasse di una professione nobile e importante. Ho “coperto” molti campi: cronaca, sindacale, parlamentare, educazione e scuola, diplomazia. Dal 1981 mi occupo in maniera continuativa di religione, e vivendo a Roma, in Italia, e in Occidente soprattutto di Vaticano.

Stilum Curiae nasce come il seguito di San Pietro e Dintorni, il blog che Marco Tosatti, allora vaticanista de La Stampa (dal 1981 al 2008) gestiva sul sito del giornale. Nell’estate del 2016 i responsabili del giornale decisero di chiudere quel blog, insieme ad altri, nel quadro di una ristrutturazione che prevedeva la progressiva scomparsa dei blog, gestiti personalmente dai redattori, e quindi liberi da un controllo centrale.

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